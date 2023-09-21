Журба Константин Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журба Константин Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.12.2013

Сын: Журба Глеб Константинович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.11.2017

Дочь: Журба Ульяна Константиновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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