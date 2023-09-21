Журба Константин Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.12.2013
Сын: Журба Глеб Константинович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.11.2017
Дочь: Журба Ульяна Константиновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности