Пелагея Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти21.04.1885 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.10.1875 ст.
Дочь: Бычкова Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Бычков Павел Абрамович
Рождение ребёнка
05.11.1876 ст.
Отец ребёнка: Бычков Павел Абрамович
Рождение ребёнка
09.10.1879 ст.
Отец ребёнка: Бычков Павел Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.04.1885 ст.
от кровотечения