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Пелагея Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

21.04.1885 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1875 ст.

Дочь: Бычкова Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Бычков Павел Абрамович

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
05.11.1876 ст.

Сын: Бычков Павел Павлович

Отец ребёнка: Бычков Павел Абрамович

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
09.10.1879 ст.

Сын: Бычков Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Бычков Павел Абрамович

Вельмогово, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Павел Абрамович

Смерть
21.04.1885 ст.
от кровотечения
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