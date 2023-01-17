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(Руденко) Мария Васильевна

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Место рождения

Маяки

Дата рождения

28.03.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1908

Отец: Руденко Василий Семенович

Мать: Руденко Марфа Никитовна

1908-1909 гг. Рождения, б...мерти Ф. 201, о. 1, д. 12, Покровская церковь села Маяки | с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Место жительства
Неизвестно
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Смерть
Неизвестно
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