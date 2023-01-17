(Руденко) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения28.03.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
28.03.1908
Отец: Руденко Василий Семенович
Мать: Руденко Марфа Никитовна
1908-1909 гг. Рождения, б...мерти Ф. 201, о. 1, д. 12, Покровская церковь села Маяки | с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Место жительства
Неизвестно
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Смерть
Неизвестно