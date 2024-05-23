Домна Петрова Вычислено 1772 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Домна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1772 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1772 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1790 ст.

Муж: Састливцов Тарас Матвеев

Староунинцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Сочетался законным браком д.Ярань Шудзи черносошный крестьянин Тараса20-ти лет,взял той же деревни у экономической вдовы Василисы Игнатьевой дочь девицу Домну Петрову 18-ти лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1792 ст.

Сын: Счастливцов Кирилл Тарасов

Отец ребёнка: Састливцов Тарас Матвеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1798 ст.

Сын: Счастливцов Калистрат Тарасов

Отец ребёнка: Састливцов Тарас Матвеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1803 ст.

Дочь: Счастливцова Матрона Тарасова

Отец ребёнка: Састливцов Тарас Матвеев

Смерть
Неизвестно

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