Домна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1772 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1772 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1790 ст.
Староунинцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Сочетался законным браком д.Ярань Шудзи черносошный крестьянин Тараса20-ти лет,взял той же деревни у экономической вдовы Василисы Игнатьевой дочь девицу Домну Петрову 18-ти лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1792 ст.
Сын: Счастливцов Кирилл Тарасов
Отец ребёнка: Састливцов Тарас Матвеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1798 ст.
Сын: Счастливцов Калистрат Тарасов
Отец ребёнка: Састливцов Тарас Матвеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1803 ст.
Дочь: Счастливцова Матрона Тарасова
Отец ребёнка: Састливцов Тарас Матвеев
Смерть
Неизвестно