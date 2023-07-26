Переяслова (Калиниченко) Елена Владимировна
Место рожденияп. Заря Калачевский район Волгоградская область
Дата рождения01.01.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1972
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Бракосочетание
03.07.1993
Рождение ребёнка
12.01.1994
Дочь: Коршунова (Переяслова) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.05.2007
Сын: Переяслов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Переяслов Андрей Викторович
Волжский, город Волжский, Волгоградская область