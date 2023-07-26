Переяслова (Калиниченко) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переяслова (Калиниченко) Елена Владимировна

Место рождения

п. Заря Калачевский район Волгоградская область

Дата рождения

01.01.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1972

Отец: Калиниченко Владимир Васильевич

Мать: Калиниченко Валентина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Береславка, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Образование
Неизвестно
Бракосочетание
03.07.1993

Муж: Переяслов Андрей Викторович

Рождение ребёнка
12.01.1994

Дочь: Коршунова (Переяслова) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Береславка, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
22.05.2007

Сын: Переяслов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Переяслов Андрей Викторович

Волжский, город Волжский, Волгоградская область

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