Курочка (Губская) Феодора Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочка (Губская) Феодора Романовна

Место рождения

Апостолово, Дніпропетровська область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Губский Роман Иванович

Мать: Губская Устиния Дмитриевна

Апостолово, Дніпропетровська область
Так же встречается дата рождения - 1844г.р.
Бракосочетание
05.02.1861

Муж: Курочка Семён Николаевич

Апостолово, Дніпропетровська область
Запись 53/6 ПЛ – 7604906 (кадр- 19) ГАЗО, Ф-224-1-2 Свидетель Никифор Губский.
Рождение ребёнка
05.08.1862

Дочь: Мария Семёновна

Отец ребёнка: Курочка Семён Николаевич

Апостолово, Дніпропетровська область
Запись.70/24. ПЛ – 7604906 (кадр- 19) ГАЗО, Ф-224-1-2.
Рождение ребёнка
24.05.1866

Сын: Курочка Иван Семёнович

Отец ребёнка: Курочка Семён Николаевич

Апостолово, Дніпропетровська область
128/15. ПЛ – 7604906 (кадр- 19) ГАЗО, Ф-224-1-2
Смерть
Неизвестно
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