Курочка (Губская) Феодора Романовна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1843
Отец: Губский Роман Иванович
Так же встречается дата рождения - 1844г.р.
Бракосочетание
05.02.1861
Запись 53/6 ПЛ – 7604906 (кадр- 19) ГАЗО, Ф-224-1-2 Свидетель Никифор Губский.
Рождение ребёнка
05.08.1862
Дочь: Мария Семёновна
Отец ребёнка: Курочка Семён Николаевич
Запись.70/24. ПЛ – 7604906 (кадр- 19) ГАЗО, Ф-224-1-2.
Рождение ребёнка
24.05.1866
Отец ребёнка: Курочка Семён Николаевич
128/15. ПЛ – 7604906 (кадр- 19) ГАЗО, Ф-224-1-2
Смерть
Неизвестно