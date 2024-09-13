Василиса Григорьева 1738 — найти родственников по фамилии на Familio
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Василиса Григорьева

Место рождения

Спасское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
РС 1795 Алексей Михайлов 34 года 1761 Жена его Марья Михайлова 33 года 1762 Отец Алексея: Михаил В 4 ревизию (1782) было 48 лет, родился в 1734 умер в 1793 г Жена Михаила: Василиса Григорьева, уме... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мастиков Михаил Андреев

Рождение ребёнка
1761

Сын: Мастиков Алексей Михайлов

Отец ребёнка: Мастиков Михаил Андреев

Спасское
РС 1795 Алексей Михайлов 34 года 1761 Жена его Марья Михайлова 33 года 1762 Отец Алексея: Михаил В 4 ревизию (1782) было 48 лет, родился в 1734 умер в 1793 г Жена Михаила: Василиса Григорьева, уме... Показать все
Смерть
1794
РС 1795 Алексей Михайлов 34 года 1761 Жена его Марья Михайлова 33 года 1762 Отец Алексея: Михаил В 4 ревизию (1782) было 48 лет, родился в 1734 умер в 1793 г Жена Михаила: Василиса Григорьева, уме... Показать все

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