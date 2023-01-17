Захаров Маней Тарасович
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Евдокия Манеевна
Мать ребёнка: Захарова Настасия
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Екатерина Манеевна
Мать ребёнка: Захарова Настасия
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Захарова Настасия
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Грипена Манеевна
Мать ребёнка: Захарова Настасия
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Захарова Настасия
Рождение ребёнка
1762
Сын: Захаров Лев Манеевич
Мать ребёнка: Захарова Настасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Настасия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно