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Захаров Маней Тарасович

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Место рождения

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Захаров Тарас Филипович

Мать: Захарова Ксения Гавриловна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Евдокия Манеевна

Мать ребёнка: Захарова Настасия

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Екатерина Манеевна

Мать ребёнка: Захарова Настасия

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Захаров Озар Манеевич

Мать ребёнка: Захарова Настасия

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Грипена Манеевна

Мать ребёнка: Захарова Настасия

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Захаров Ефим Манеевич

Мать ребёнка: Захарова Настасия

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Захаров Лев Манеевич

Мать ребёнка: Захарова Настасия

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Настасия

Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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