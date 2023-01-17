Мохов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мохов Василий Иванович

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Место рождения

Гоголиха, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Гоголиха, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1909
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1909 по 1909
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
С 1917
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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