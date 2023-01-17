Мохов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1909
Место жительства
С 1909 по 1909
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
С 1917
Место жительства
По 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно