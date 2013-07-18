Дедов Петр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедов Петр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.07.2013

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
писатель
Место жительства
Неизвестно
Новоключи, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
18.07.2013
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