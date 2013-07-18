Дедов Петр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.07.2013
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
писатель
Место жительства
Неизвестно
Новоключи, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
18.07.2013