Шолик Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шолик Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шоликъ Iаковъ Данiiлов

Рождение ребёнка
1898

Сын: Шолик Михаил Иаковлевич

Отец ребёнка: Шоликъ Iаковъ Данiiлов

Пасынок для Якова
Рождение ребёнка
1909

Сын: Шолик Николай Иаковлевич

Отец ребёнка: Шоликъ Iаковъ Данiiлов

Рождение ребёнка
1913

Сын: Шолик Данил Иаковлевич

Отец ребёнка: Шоликъ Iаковъ Данiiлов

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Шолик Марфа Иаковлевна

Отец ребёнка: Шоликъ Iаковъ Данiiлов

Смерть
Неизвестно

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