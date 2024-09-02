Шолик Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Шоликъ Iаковъ Данiiлов
Пасынок для Якова
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Шоликъ Iаковъ Данiiлов
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Шоликъ Iаковъ Данiiлов
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Шолик Марфа Иаковлевна
Отец ребёнка: Шоликъ Iаковъ Данiiлов
Смерть
Неизвестно