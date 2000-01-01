Мухачев Михаил Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1834
Дата смерти25.11.1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.08.1856
Жена: Мухачева Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
02.01.1868
Сын: Мухачев Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Мухачева Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Домрачева Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Мухачева Юлия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
учитель уездного духовного училища, священник
Смерть
25.11.1911