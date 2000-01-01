Мухачев Михаил Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухачев Михаил Лукич

Мухачев Михаил Лукич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1834

Дата смерти

25.11.1911

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1839 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.08.1856

Жена: Мухачева Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
02.01.1868

Сын: Мухачев Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Мухачева Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Домрачева Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Мухачева Юлия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
учитель уездного духовного училища, священник
Смерть
25.11.1911
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close