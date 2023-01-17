Волостных Илья Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волостных Илья Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волостных Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.?.1903

Дочь: Мария Ильинична

Мать ребёнка: Волостных Наталия Яковлевна

Место жительства
1903
Грачёвка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волостных Наталия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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