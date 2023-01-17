Волостных Илья Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волостных Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.?.1903
Дочь: Мария Ильинична
Мать ребёнка: Волостных Наталия Яковлевна
Место жительства
1903
Грачёвка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно