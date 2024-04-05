Трошкова (Лошкина) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1893
Рождение ребёнка
09.12.1893
Дочь: Трошкова Анастасия Данииловна
Отец ребёнка: Трошков Даниил Иванович
Рождение ребёнка
?.01.1896
Дочь: Трошкова Анна Данииловна
Отец ребёнка: Трошков Даниил Иванович
Смерть
Неизвестно