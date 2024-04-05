Трошкова (Лошкина) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трошкова (Лошкина) Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1893

Муж: Трошков Даниил Иванович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.12.1893

Дочь: Трошкова Анастасия Данииловна

Отец ребёнка: Трошков Даниил Иванович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1896

Дочь: Трошкова Анна Данииловна

Отец ребёнка: Трошков Даниил Иванович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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