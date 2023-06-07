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Суров Федор Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Суров Ефим Тимофеев

Мать: Сурова Марина Тихонова

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Марья Федорова

Мать ребёнка: Сурова Акилина Иванова

Рождение ребёнка
1783

Сын: Суров Иван Федоров

Мать ребёнка: Сурова Акилина Иванова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Марья Федорова

Мать ребёнка: Сурова Акилина Иванова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Суров Лукьян Федоров

Мать ребёнка: Сурова Акилина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурова Акилина Иванова

Смерть
Неизвестно
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