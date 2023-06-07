Суров Федор Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Суров Ефим Тимофеев
Мать: Сурова Марина Тихонова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Марья Федорова
Мать ребёнка: Сурова Акилина Иванова
Рождение ребёнка
1783
Сын: Суров Иван Федоров
Мать ребёнка: Сурова Акилина Иванова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Марья Федорова
Мать ребёнка: Сурова Акилина Иванова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Суров Лукьян Федоров
Мать ребёнка: Сурова Акилина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сурова Акилина Иванова
Смерть
Неизвестно