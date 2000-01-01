Шмидт Schmidt (Путтлингер Puttlinger) Мария Маргарета Николаусовна
Место рожденияЭвендорф
Дата рождения1719
Дата смертиДо 1775
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Эвендорф
Рождение ребёнка
1736
Сын: Шмидт Schmidt Николаус Иоганнесович
Отец ребёнка: Шмидт Schmidt Иоганнес (Бубулкус) Иоганнесович
Эвендорф
Рождение ребёнка
28.07.1751
Сын: Шмидт Schmidt Иоганнес Иоганнесович
Отец ребёнка: Шмидт Schmidt Иоганнес (Бубулкус) Иоганнесович
Эвендорф
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1775
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.