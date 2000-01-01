Шмидт Schmidt (Путтлингер Puttlinger) Мария Маргарета Николаусовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмидт Schmidt (Путтлингер Puttlinger) Мария Маргарета Николаусовна

Шмидт Schmidt (Путтлингер Puttlinger) Мария Маргарета Николаусовна

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Место рождения

Эвендорф

Дата рождения

1719

Дата смерти

До 1775

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Путтлингер Puttlinger Николаус

Мать: Путтлингер Puttlinger Сузанна

Эвендорф
Рождение ребёнка
1736

Сын: Шмидт Schmidt Николаус Иоганнесович

Отец ребёнка: Шмидт Schmidt Иоганнес (Бубулкус) Иоганнесович

Эвендорф
Рождение ребёнка
28.07.1751

Сын: Шмидт Schmidt Иоганнес Иоганнесович

Отец ребёнка: Шмидт Schmidt Иоганнес (Бубулкус) Иоганнесович

Эвендорф
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмидт Schmidt Иоганнес (Бубулкус) Иоганнесович

Смерть
До 1775
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
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