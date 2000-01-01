Пархоменко Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1975
Дочь: Солопова Оксана Владимировна
Отец ребёнка: Пархоменко Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
11.10.1979
Дочь: Бондарь Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Пархоменко Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно