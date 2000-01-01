Пархоменко Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархоменко Наталья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1975

Дочь: Солопова Оксана Владимировна

Отец ребёнка: Пархоменко Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
11.10.1979

Дочь: Бондарь Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Пархоменко Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пархоменко Владимир Васильевич

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