Солодатова (Парамонова) Юлия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодатова (Парамонова) Юлия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Парамонов Александр Иванович

Мать: Парамонова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солдатов Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солдатов Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатов Евгений

Смерть
Неизвестно

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