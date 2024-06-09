Солодатова (Парамонова) Юлия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солдатов Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солдатов Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Солдатов Евгений
Смерть
Неизвестно