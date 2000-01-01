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Худяков Матвей Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1776 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Павел Анофриев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Евдокия Матвеева

Мать ребёнка: Худякова Елизавета Николаева

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Марина Матвеевна

Мать ребёнка: Худякова Елизавета Николаева

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Степанида Матвеевна

Мать ребёнка: Худякова Елизавета Николаева

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Худяков Корней Матвеев

Мать ребёнка: Худякова Елизавета Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худякова Елизавета Николаева

Смерть
Неизвестно
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