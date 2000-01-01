Худяков Матвей Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Павел Анофриев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Евдокия Матвеева
Мать ребёнка: Худякова Елизавета Николаева
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Марина Матвеевна
Мать ребёнка: Худякова Елизавета Николаева
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Степанида Матвеевна
Мать ребёнка: Худякова Елизавета Николаева
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: Худякова Елизавета Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно