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Некрасов Василий Андреев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

07.03.1779

Дата смерти

01.01.1841

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1779

Отец: Некрасов Андрей Епифанович

Мать: Некрасова Анна Фомина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Некрасов Александр Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Вера Семенова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Вера Семенова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Вера Семенова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Вера Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
01.01.1841
Причина смерти: чахоткою
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