Некрасов Василий Андреев
Место рождения
Дата рождения07.03.1779
Дата смерти01.01.1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1779
Отец: Некрасов Андрей Епифанович
Мать: Некрасова Анна Фомина
Рождение ребёнка
1805
Сын: Некрасов Александр Васильев
Мать ребёнка: Некрасова Вера Семенова
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Вера Семенова
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Вера Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Вера Семенова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.01.1841
Причина смерти: чахоткою