Власова Анастасия Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова Анастасия Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Тимофей Савватьев

Рождение ребёнка
23.12.1885 ст.

Дочь: Советова (Власова) Гликерия Тимофеевна

Отец ребёнка: Власов Тимофей Савватьев

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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