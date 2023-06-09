Власова Анастасия Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1885 ст.
Дочь: Советова (Власова) Гликерия Тимофеевна
Отец ребёнка: Власов Тимофей Савватьев
Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно