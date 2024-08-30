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Вонлярлярский Богдан Константинович

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

Около 1671

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1642 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1671

Отец: не указан

Мать: Вонлярлярская (Друцкая-Соколинская) Екатерина Петровна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
https://bogatov.info/Genbase6?pz=petr;nz=vonlyarlyarskii;ocz=2;p=ekaterina;n=droutskaya+sokolinskaya;oc=1, цитата: "М Богдан Вонлярлярский, Смоленский шляхтич"
Смерть
Неизвестно

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