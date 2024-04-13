Соломатина (Смальцер) Марина Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.2007
Сын: Соломатин Никита Андреевич
Отец ребёнка: Соломатин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
09.09.2009
Сын: Соломатин Максим Андреевич
Отец ребёнка: Соломатин Андрей Васильевич