Соломатина (Смальцер) Марина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломатина (Смальцер) Марина Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1983

Пол

Женский

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломатин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
25.06.2007

Сын: Соломатин Никита Андреевич

Отец ребёнка: Соломатин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
09.09.2009

Сын: Соломатин Максим Андреевич

Отец ребёнка: Соломатин Андрей Васильевич

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