Файзулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Файзулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Файзуллова) Наима

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майра (Сводная Сестра От Первого Брака Матери) (Сводная Сестра От Первого Брака Матери)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Файзуллова) Хадича

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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