Сокольникова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сокольникова Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1903

Сын: Сокольников Кузьма Александрович

Отец ребёнка: Сокольников Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Сокольников Михаил Александрович

Отец ребёнка: Сокольников Александр Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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