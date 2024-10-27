Афанасьев Леонтий Яковлевич 1880 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Афанасьев Леонтий Яковлевич

Место рождения

Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд

Дата рождения

1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Аs
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд
Бракосочетание
12.01.1898 ст.

Жена: Афанасьева (Левкина) Прасковья Власовна

Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд
Бракосочетание состоялось в Никольской церкви Благодаровки 12.01.1898 г. Со стороны жениха поручителями были: Яков Егорович Бальков и Севастьян Иванович Родькин. По невесте: Прокопий Федорович Игнашев... Показать все
Рождение ребёнка
19.05.1900 ст.

Дочь: Русскова (Афанасьева) Елена Леонтьевна

Мать ребёнка: Афанасьева (Левкина) Прасковья Власовна

Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
1907 ст.

Дочь: (Афанасьева) Ксения Леонтьевна

Мать ребёнка: Афанасьева (Левкина) Прасковья Власовна

Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1910 ст.

Сын: Афанасьев Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Афанасьева (Левкина) Прасковья Власовна

Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд
Крещение было в Никольской церкви Благодаровки 28.03.1910 г. Восприемниками были: Прокопий Яковлевич Бальков и Евдокия Кирилловна Афанасьева.
Рождение ребёнка
12.08.1911 ст.

Дочь: (Афанасьева) Мария Леонтьевна

Мать ребёнка: Афанасьева (Левкина) Прасковья Власовна

Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд
Крещена в Никольской церкви Благодаровки 13.08.1911 г. Яковом Тихоновичем Афанасьевым и дев. Ольга Трофимовна Афанасьева.
Рождение ребёнка
15.10.1916 ст.

Дочь: (Афанасьева) Вера Леонтьевна

Мать ребёнка: Афанасьева (Левкина) Прасковья Власовна

Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд
Крещена в Никольской церкви Благодаровки 16.10.1916 г. Восприемниками были: Федор Степанович Афанасьев и Соломонида Евдокимовна Шишкина.
Рождение ребёнка
25.12.1924

Сын: Руссков Пётр Артемьевич

Мать ребёнка: Русскова (Афанасьева) Елена Леонтьевна

Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд
Смерть
Неизвестно
Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд

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