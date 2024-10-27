Афанасьев Леонтий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1898 ст.
Бракосочетание состоялось в Никольской церкви Благодаровки 12.01.1898 г. Со стороны жениха поручителями были: Яков Егорович Бальков и Севастьян Иванович Родькин. По невесте: Прокопий Федорович Игнашев... Показать все
Рождение ребёнка
19.05.1900 ст.
Дочь: Русскова (Афанасьева) Елена Леонтьевна
Мать ребёнка: Афанасьева (Левкина) Прасковья Власовна
Рождение ребёнка
1907 ст.
Дочь: (Афанасьева) Ксения Леонтьевна
Мать ребёнка: Афанасьева (Левкина) Прасковья Власовна
Рождение ребёнка
27.03.1910 ст.
Сын: Афанасьев Иван Леонтьевич
Мать ребёнка: Афанасьева (Левкина) Прасковья Власовна
Крещение было в Никольской церкви Благодаровки 28.03.1910 г. Восприемниками были: Прокопий Яковлевич Бальков и Евдокия Кирилловна Афанасьева.
Рождение ребёнка
12.08.1911 ст.
Дочь: (Афанасьева) Мария Леонтьевна
Мать ребёнка: Афанасьева (Левкина) Прасковья Власовна
Крещена в Никольской церкви Благодаровки 13.08.1911 г. Яковом Тихоновичем Афанасьевым и дев. Ольга Трофимовна Афанасьева.
Рождение ребёнка
15.10.1916 ст.
Дочь: (Афанасьева) Вера Леонтьевна
Мать ребёнка: Афанасьева (Левкина) Прасковья Власовна
Крещена в Никольской церкви Благодаровки 16.10.1916 г. Восприемниками были: Федор Степанович Афанасьев и Соломонида Евдокимовна Шишкина.
Рождение ребёнка
25.12.1924
Мать ребёнка: Русскова (Афанасьева) Елена Леонтьевна
Смерть
Неизвестно