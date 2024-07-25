Палюхович Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Палюхович Арсений Викторович
Мать ребёнка: Кононович Екатерина Николаевна
Брест, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Палюхович Маргарита Викторовна
Мать ребёнка: Кононович Екатерина Николаевна