Палюхович Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПалюхович Виктор

Палюхович Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононович Екатерина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононович Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палюхович Арсений Викторович

Мать ребёнка: Кононович Екатерина Николаевна

Брест, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Палюхович Маргарита Викторовна

Мать ребёнка: Кононович Екатерина Николаевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.