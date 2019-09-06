Петин Даниил Святославович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петин Даниил Святославович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.2019

Отец: Петин Святослав Геннадьевич

Мать: Петина Елена Геннадьевна

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