Замятина Дарья Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.2011
Отец ребёнка: Замятин Максим Александрович
Рождение ребёнка
26.01.2017
Отец ребёнка: Замятин Максим Александрович
Рождение ребёнка
31.05.2022
Дочь: Замятина Таисия Максимовна
Отец ребёнка: Замятин Максим Александрович