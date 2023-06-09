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Замятина Дарья Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Максим Александрович

Рождение ребёнка
19.09.2011

Сын: Замятин Иван Максимович

Отец ребёнка: Замятин Максим Александрович

Рождение ребёнка
26.01.2017

Сын: Замятин Артём Максимович

Отец ребёнка: Замятин Максим Александрович

Рождение ребёнка
31.05.2022

Дочь: Замятина Таисия Максимовна

Отец ребёнка: Замятин Максим Александрович

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