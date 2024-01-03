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Воронова Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883 ст.

Дата смерти

16.08.1935

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Петров

Рождение ребёнка
07.12.1905

Дочь: Становова (Воронова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Петров

Рождение ребёнка
01.01.1907 ст.

Дочь: Воронова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Петров

Рождение ребёнка
28.10.1907 ст.

Дочь: Мертворожденная дочь

Отец ребёнка: Василий Петров

Смерть
16.08.1935
Большие Дворы, Павловский Посад, Московская область

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