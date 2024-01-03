Воронова Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883 ст.
Дата смерти16.08.1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Петров
Рождение ребёнка
07.12.1905
Дочь: Становова (Воронова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Петров
Рождение ребёнка
01.01.1907 ст.
Дочь: Воронова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Петров
Рождение ребёнка
28.10.1907 ст.
Дочь: Мертворожденная дочь
Отец ребёнка: Василий Петров
Смерть
16.08.1935
Большие Дворы, Павловский Посад, Московская область