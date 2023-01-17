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Дунов Григорий Андреевич

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Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дунов Андрей Ильич

Мать: Дунова Анна Моисеевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.04.1895 ст.

Дочь: Дунова Агапия Григорьевна

Мать ребёнка: Дунова Прасковья Карповна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.08.1901 ст.

Дочь: Дунова Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Дунова Прасковья Карповна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дунова Прасковья Карповна

Смерть
Неизвестно
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