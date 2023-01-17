Дунов Григорий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дунов Андрей Ильич
Мать: Дунова Анна Моисеевна
Рождение ребёнка
12.04.1895 ст.
Дочь: Дунова Агапия Григорьевна
Мать ребёнка: Дунова Прасковья Карповна
Рождение ребёнка
16.08.1901 ст.
Дочь: Дунова Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Дунова Прасковья Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно