Некрылова (Карцева) Ирина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрылова (Карцева) Ирина Максимовна

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Место рождения

г. Новосибирск

Дата рождения

05.07.1963

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1963

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Карцева Зинаида Федоровна

г. Новосибирск
Рождение ребёнка
05.02.1986

Сын: Некрылов Петр Александрович

Отец ребёнка: Некрылов Александр Петрович

г. Магадан
Рождение ребёнка
24.04.1987

Сын: Некрылов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Некрылов Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрылов Александр Петрович

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