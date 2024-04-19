Некрылова (Карцева) Ирина Максимовна
Место рожденияг. Новосибирск
Дата рождения05.07.1963
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1963
Отец: скрыто настройками приватности
г. Новосибирск
Рождение ребёнка
05.02.1986
Сын: Некрылов Петр Александрович
Отец ребёнка: Некрылов Александр Петрович
г. Магадан
Рождение ребёнка
24.04.1987
Сын: Некрылов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Некрылов Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно