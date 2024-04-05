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Березинский Филипп Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1916

Отец: Березинский (Бржезинский) Тимофей Емельянович Мелентьевич

Мать: Березинская Анна Герасимовна

место непонятно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березинская (Селина) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
07.10.1945

Сын: Березинский Виктор Филиппович

Мать ребёнка: Березинская (Селина) Прасковья Ивановна

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.12.1946

Дочь: Губайдулина (Березинская) Валентина Филипповна

Мать ребёнка: Березинская (Селина) Прасковья Ивановна

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.12.1948

Сын: Березинский Владимир Филиппович

Мать ребёнка: Березинская (Селина) Прасковья Ивановна

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.05.1951

Сын: Березинский Валерий Филиппович

Мать ребёнка: Березинская (Селина) Прасковья Ивановна

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.05.1953

Дочь: Березинская Вера Филипповна

Мать ребёнка: Березинская (Селина) Прасковья Ивановна

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.05.1955

Сын: Березинский Виталий Филиппович

Мать ребёнка: Березинская (Селина) Прасковья Ивановна

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.03.1958

Дочь: Захарова (Березинская) Тамара Филипповна

Мать ребёнка: Березинская (Селина) Прасковья Ивановна

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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