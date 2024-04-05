Березинский Филипп Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1916
место непонятно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1945
Сын: Березинский Виктор Филиппович
Мать ребёнка: Березинская (Селина) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
11.12.1946
Дочь: Губайдулина (Березинская) Валентина Филипповна
Мать ребёнка: Березинская (Селина) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
03.12.1948
Сын: Березинский Владимир Филиппович
Мать ребёнка: Березинская (Селина) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
03.05.1951
Сын: Березинский Валерий Филиппович
Мать ребёнка: Березинская (Селина) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
12.05.1953
Дочь: Березинская Вера Филипповна
Мать ребёнка: Березинская (Селина) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
15.05.1955
Сын: Березинский Виталий Филиппович
Мать ребёнка: Березинская (Селина) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
18.03.1958
Дочь: Захарова (Березинская) Тамара Филипповна
Мать ребёнка: Березинская (Селина) Прасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно