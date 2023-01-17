Булыгина Устинья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смертиМежду 1760 и 1764
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Булыгин Иван Иванович
в семье посадских г. Ярославля
Бракосочетание
30.01.1743 ст.
Муж: Петр Иванович
Рождение ребёнка
07.07.1747 ст.
Сын: Георгий Петрович
Отец ребёнка: Петр Иванович
Рождение ребёнка
16.04.1749 ст.
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Петр Иванович
Рождение ребёнка
18.08.1754 ст.
Дочь: Ульяна Петровна
Отец ребёнка: Петр Иванович
Рождение ребёнка
24.11.1755 ст.
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Петр Иванович
Смерть
Между 1760 и 1764