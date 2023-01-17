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Булыгина Устинья Ивановна

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

1725

Дата смерти

Между 1760 и 1764

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Булыгин Иван Иванович

Мать: Булыгина Феодосья Ивановна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
в семье посадских г. Ярославля
Бракосочетание
30.01.1743 ст.

Муж: Петр Иванович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.07.1747 ст.

Сын: Георгий Петрович

Отец ребёнка: Петр Иванович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.04.1749 ст.

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Петр Иванович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.08.1754 ст.

Дочь: Ульяна Петровна

Отец ребёнка: Петр Иванович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.11.1755 ст.

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Петр Иванович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Между 1760 и 1764
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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