Кулинич Вячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулинич Степан Вячеславович
Мать ребёнка: Кулинич Алевтина Аркадьевна
Рождение ребёнка
09.11.1985
Сын: Кулинич Артем Вячеславович
Мать ребёнка: Кулинич Алевтина Аркадьевна
Смерть
Неизвестно