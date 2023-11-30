Кулинич Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулинич Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулинич Степан Вячеславович

Мать ребёнка: Кулинич Алевтина Аркадьевна

Рождение ребёнка
09.11.1985

Сын: Кулинич Артем Вячеславович

Мать ребёнка: Кулинич Алевтина Аркадьевна

Смерть
Неизвестно

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