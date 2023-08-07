Мачула (Ткаченко) Жанна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1987
Отец: Ткаченко Николай Васильевич
Мать: Викторовна Ольга
Рождение ребёнка
10.03.2007
Сын: Францев Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Неизвестный
Кульбаки, Глушковский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
12.07.2012
Дочь: Францева Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Францев Михаил Васильевич
Бракосочетание
С 2018 по 2018
Бракосочетание
2019
Рождение ребёнка
18.12.2022
Сын: Мачула Артём Владимирович
Отец ребёнка: Мачула Андрей Владимирович