Мачула (Ткаченко) Жанна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мачула (Ткаченко) Жанна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1987

Отец: Ткаченко Николай Васильевич

Мать: Викторовна Ольга

Рождение ребёнка
10.03.2007

Сын: Францев Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Неизвестный

Кульбаки, Глушковский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
12.07.2012

Дочь: Францева Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Францев Михаил Васильевич

Бракосочетание
С 2018 по 2018

Муж: Францев Михаил Васильевич

Бракосочетание
2019

Муж: Мачула Андрей Владимирович

Рождение ребёнка
18.12.2022

Сын: Мачула Артём Владимирович

Отец ребёнка: Мачула Андрей Владимирович

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