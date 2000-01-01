Алексей Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Отец

Около 1763 г.р.

Мать

Около 1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Семён Логинов

Мать: Федора Тихонова

Смерть
1820
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