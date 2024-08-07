Борис Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борис Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1814 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Екатерина Борисовна

Мать ребёнка: Марья

Рождение ребёнка
1846

Сын: Матвей Борисович

Мать ребёнка: Марья

Смерть
Неизвестно

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