Борис Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Екатерина Борисовна
Мать ребёнка: Марья
Рождение ребёнка
1846
Сын: Матвей Борисович
Мать ребёнка: Марья
Смерть
Неизвестно