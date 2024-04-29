Черепанов Иван Сергеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧерепанов Иван Сергеевич

Черепанов Иван Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черепанов Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепанов Серафим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Черепанова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Черепанов Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

с. Оралово, Красновишерский район, Молотовская область
Смерть
Неизвестно

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