Черепанов Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черепанов Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черепанов Серафим Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Черепанова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Черепанов Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
с. Оралово, Красновишерский район, Молотовская область
Смерть
Неизвестно