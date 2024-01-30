Зинченко Евмений (Меня) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинченко Евмений (Меня)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зинченко) Юлия Евмениевна

Мать ребёнка: Зинченко (Твердохлебова) Ефросинья Софроновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зинченко) Елена Евмениевна

Мать ребёнка: Зинченко (Твердохлебова) Ефросинья Софроновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинченко (Твердохлебова) Ефросинья Софроновна

Смерть
Неизвестно

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