Сабивчак Василий
Место рожденияг Березники Пермской обл
Дата рождения19.10.1949
Дата смерти05.04.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1949
Отец: Сабивчак Михаил
Мать: Сабивчак Вера
г Березники Пермской обл
Бракосочетание
01.06.1974
Жена: скрыто настройками приватности
р.п Маячный БашАССР
Смерть
05.04.2012
г Россошь Воронежской обл
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г Россошь Воронежской обл