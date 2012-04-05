Сабивчак Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабивчак Василий

Место рождения

г Березники Пермской обл

Дата рождения

19.10.1949

Дата смерти

05.04.2012

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
19.10.1949

Отец: Сабивчак Михаил

Мать: Сабивчак Вера

г Березники Пермской обл
Бракосочетание
01.06.1974

Жена: скрыто настройками приватности

р.п Маячный БашАССР
Смерть
05.04.2012
г Россошь Воронежской обл
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г Россошь Воронежской обл
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