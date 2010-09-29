Теплицкий Игорь (Израиль) Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплицкий Игорь (Израиль) Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1923

Дата смерти

29.09.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1919

Сын: Теплицкий Наум Израйлевич

Мать ребёнка: Теплицкая Елена (Элка)

Рождение
15.05.1923

Отец: не указан

Мать: Теплицкая Шейва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теплицкий Михаил Израйлевич

Мать ребёнка: Теплицкая Елена (Элка)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья И

Мать ребёнка: Теплицкая Елена (Элка)

Смерть
29.09.2010
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