Теплицкий Игорь (Израиль) Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1923
Дата смерти29.09.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1919
Сын: Теплицкий Наум Израйлевич
Мать ребёнка: Теплицкая Елена (Элка)
Рождение
15.05.1923
Отец: не указан
Мать: Теплицкая Шейва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Теплицкий Михаил Израйлевич
Мать ребёнка: Теплицкая Елена (Элка)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья И
Мать ребёнка: Теплицкая Елена (Элка)
Смерть
29.09.2010