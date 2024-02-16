Воронина (Ушакова) Марья Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.05.1913
Дочь: Иванова Серафима Дмитриевна
Отец ребёнка: Воронин Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина Елена
Отец ребёнка: Воронин Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронин Александр
Отец ребёнка: Воронин Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронин Павел
Отец ребёнка: Воронин Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронин Иван
Отец ребёнка: Воронин Дмитрий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно