Воронина (Ушакова) Марья Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина (Ушакова) Марья Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1913

Дочь: Иванова Серафима Дмитриевна

Отец ребёнка: Воронин Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Елена

Отец ребёнка: Воронин Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Александр

Отец ребёнка: Воронин Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Павел

Отец ребёнка: Воронин Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Иван

Отец ребёнка: Воронин Дмитрий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Дмитрий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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