Оленев Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оленев Иван Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.03.1858 ст.

Дочь: Медведева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Удобновка, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оленев Максим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оленев Арсений Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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