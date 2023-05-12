Шамин Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамин Алексей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1982

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1986 г.р.

Дети

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Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1982

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамина Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
17.07.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамина Зинаида Александровна

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