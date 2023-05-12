Шамин Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1982
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1982
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамина Зинаида Александровна