Захарова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.01.1966
Дочь: Корзухина Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Басалаев Владимир Васильевич
Серов, Серовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.03.1975
Дочь: Данилова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Захаров Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно