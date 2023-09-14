Захарова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарова Александра Ивановна

Захарова Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1939

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1966

Дочь: Корзухина Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Басалаев Владимир Васильевич

Серов, Серовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.03.1975

Дочь: Данилова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Захаров Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Владимир Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close