Сахаров Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахаров Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Александр Никифорович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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