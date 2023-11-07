Варкалист (Шульмина) Нина Тихоновна
Место рожденияКрасноярский край, Минусинский район, деревня Кривая
Дата рождения30.09.1938
Дата смерти2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.08.1963
Муж: Варкалист Борис
Рождение ребёнка
29.08.1963
Дочь: Тараненко (Варкалист) Марина Борисовна
Отец ребёнка: Варкалист Борис
Смерть
2013
Похороны
Неизвестно
Троицкое кладбище