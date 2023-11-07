Варкалист (Шульмина) Нина Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаркалист (Шульмина) Нина Тихоновна

Варкалист (Шульмина) Нина Тихоновна

Место рождения

Красноярский край, Минусинский район, деревня Кривая

Дата рождения

30.09.1938

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.08.1963

Муж: Варкалист Борис

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.08.1963

Дочь: Тараненко (Варкалист) Марина Борисовна

Отец ребёнка: Варкалист Борис

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
2013
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Троицкое кладбище

Мы используем куки для улучшения работы сайта.