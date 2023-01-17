Друцкий Семён Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДруцкий Семён Иванович

Друцкий Семён Иванович

avatar

Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

1603

Дата смерти

1687

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1603

Отец: Друцкий Иван Васильевич

Мать: не указана

Царство Русское
Бракосочетание
1620

Жена: Друцкая Анна Петровна

Царство Русское
Рождение ребёнка
1621

Сын: Друцкий Андрей Семёнович

Мать ребёнка: Друцкая Анна Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1680

Жена: Друцкая Ирина Тихоновна

Царство Русское
Рождение ребёнка
1681

Дочь: Хоненева Дарья Семёновна

Мать ребёнка: Друцкая Ирина Тихоновна

Царство Русское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исленьева Мария Семёновна

Мать ребёнка: Друцкая Анна Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
воевода
Смерть
1687
Крымское Ханство
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close