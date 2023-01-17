Друцкий Семён Иванович
Место рожденияЦарство Русское
Дата рождения1603
Дата смерти1687
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1603
Отец: Друцкий Иван Васильевич
Мать: не указана
Царство Русское
Бракосочетание
1620
Жена: Друцкая Анна Петровна
Царство Русское
Рождение ребёнка
1621
Мать ребёнка: Друцкая Анна Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1680
Жена: Друцкая Ирина Тихоновна
Царство Русское
Рождение ребёнка
1681
Дочь: Хоненева Дарья Семёновна
Мать ребёнка: Друцкая Ирина Тихоновна
Царство Русское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исленьева Мария Семёновна
Мать ребёнка: Друцкая Анна Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
воевода
Смерть
1687
Крымское Ханство