Хашев Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Хашев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Хашев Борис Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1909 ст.
Мать ребёнка: не указана
Арест
11.12.1937
Осуждён 31.12.1937. 10 лет ИТЛ Контрреволюционная деятельность Арх. Дело 10728
Смерть
Неизвестно