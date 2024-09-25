Хашев Иван Васильевич 1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хашев Иван Васильевич

Место рождения

Малая Мажарка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Хашев Василий

Мать: не указана

Малая Мажарка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хашев Сергей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Хашев Борис Иванович

Мать ребёнка: не указана

Малая Мажарка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.12.1909 ст.

Сын: Хашев Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Малая Мажарка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Арест
11.12.1937
Осуждён 31.12.1937. 10 лет ИТЛ Контрреволюционная деятельность Арх. Дело 10728
Смерть
Неизвестно

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